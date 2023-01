Scomparsa di Michele Lops, oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Santa Teresa

Si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Santa Teresa, i funerali del consigliere comunale del gruppo Puglia Popolare, Michele Lops, scomparso all'età di 60 anni. Intanto, questa mattina, è stata allestita una camera ardente a Palazzo Palmieri per consentire ai tanti colleghi e conoscenti di porgere l'ultimo saluto.Professionista e politico apprezzatissimo da tutti, Michele Lops lascia una moglie e due figli. La malattia lo aveva colpito da qualche tempo, rendendogli difficile una partecipazione attiva all'attività politica, che comunque non aveva mai tralasciato del tutto, confermando addirittura la sua presenza in consiglio comunale in una seduta del novembre scorso.Intanto sui social si affollano i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi e di tutti quelli che lo ebbero a cuore, ricordandone soprattutto la spiccata simpatia e ironia, oltre che competenza.