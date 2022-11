Muore nella notte per arresto cardiaco 14enne tranese

Sono ancora tutte da accertare le cause che hanno portato il decesso di una giovane tranese di 14 anni, di origini tunisine, che frequentava il Liceo De Sanctis, indirizzo Scienze Umane. Quel che è noto finora è che la giovane è deceduta a seguito di un arresto cardiaco nella notte ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Questa mattina è stato necessario l'intervento del Pronto Intervento Sociale per sostenere la madre in stato di shock. La famiglia era a carico dei Servizi Sociali.