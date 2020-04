Musica a tutto volume e balli di gruppo: festa "clandestina" sul terrazzo

Le forze dell'ordine costrette ad intervenire in via Dalmazia

Una festa a "regola d'arte" con musica a tutto volume e balli di gruppo. Per questo motivo nel pomeriggio di domenica 12 le forze dell'ordine sono intervenute in via Dalmazia per identificare e multare alcune persone che sul terrazzo del proprio stabile avevano dato vita ad una pasquetta anticipata.Purtroppo però quest'anno non è possibile creare assembramenti e per questo motivo le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire. Sul posto sono giunti Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri che, con l'ausilio del drone degli agenti della municipale, hanno prima identificato alcune persone, circa una decina, e poi ne hanno fermato una, verso la quale molto probabilmente saranno presi dei provvedimenti.