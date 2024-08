Nasce ufficialmente a Trani il Movimento Etica e Politica

Si è costituito, ufficialmente, il Movimento Etica e Politica. Il Presidente è Antonio Corraro, per molti "Tonino", già Segretario dei Democratici di Sinistra dal 2000 al 2010 e tra i Fondatori del circolo del Partito Democratico a Trani."Si tratta – ha spiegato Antonio Corraro durante l'intervista - di un movimento lontano da tutti i partiti. Ho avuto delle frizioni, ultimamente, con l'Amministrazione Comunale. Per il momento non mi va di parlarne, ma - ha promesso – a fine ottobre, in esclusiva ai microfoni di TraniViva, potrò spiegare, nel dettaglio, per filo e per segno, le ragioni alla base di tali frizioni che coincidono, peraltro, con la mia sofferta uscita dall'Associazione Auser nel 2024, di cui mi onoro di essere stato Presidente dal 2010 al 2023. In Città c'è il vizio di andare sempre tutti contro tutti. Etica e Politica, invece, non è contro nessuno. Neanche contro il Sindaco Bottaro. Siamo a favore della Città. Vogliamo costruire, infatti, non demolire. Le Elezioni Comunali si avvicinano e abbiamo la necessità di formare una nuova classe politica. Organizzeremo, prossimamente, - ha annunciato - una scuola di formazione di alto livello. Si badi bene, - ha specificato Antonio – non è questione di destra o sinistra. Oggigiorno servono politici preparati e competenti. Per fare politica occorre saper studiare bene le carte".Il Presidente ci ha tenuto a specificare che Etica e Politica non correrà alle prossime elezioni, ribadendo, più volte, che l'obiettivo del movimento è di avanzare proposte concrete per il bene della Città e di fare formazione politica ai giovani. Tra le prime battaglie del nascente movimento, la difesa del PTA, la selezione degli scrutatori durante le elezioni mediante sorteggio, l'intitolazione di una Piazza ad Enrico Berlinguer, statista nonché storico leader del Partito Comunista.