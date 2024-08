Panico in un condominio per un serpente nell'ascensore: bloccato l'impianto

L'incontro ravvicinato è avvenuto nel garage di una palazzina in una traversa di via Giacchetti (zona Trani nord) proprio a ridosso di un campo abbandonato e incolto pieno di sterpaglie secche.Un serpente, pare di circa 40 cm, spaventato a sua volta anche per la presenza del cane che era al guinzaglio dell'uomo, è andato a rifugiarsi nel vano ascensore che era aperto proprio in quel momento.Dato l'allarme, sono stati attesi a lungo i vigili del fuoco impegnati però in altre operazioni urgenti.Pertanto, i tecnici della ditta che si occupa della manutenzione dell'ascensore - per questioni di sicurezza - hanno bloccato l'impianto.Un po' di timore nell'entrare nel portone, soprattutto sapendo che il serpente è ancora all'interno della palazzina: nel condominio oltretutto abitano diverse famiglie con bambini e un bambino diversamente abile.Ovviamente l'episodio ha messo in allarme tutti, anche se, col passare del tempo, pensando alla povera bestia spaventata, la paura è rimasta soprattutto nelle persone in procinto di ritirarsi a casa, con la paura di ritrovarsi il serpente sulle scale. "Certo - aggiunge qualche residente della zona - questo campo di sterpaglie è un habitat ideale per topi e serpi e soprattutto in questa stagione, soprattutto con la siccità che stiamo vivendo, sarebbe una buona pratica ripulire tutto con frequenza".