Per te, Nour...

"Muore giovane colui che gli dei amano" cantò il poeta greco Menandro, o "colui che al cielo è caro", riprese Leopardi due millenni più tardi: perché a cercare una ragione nella morte di una fanciulla come Nour l'umanità sin dal antichità ha provato a ricorrere alla consolazione di una volontà divina che abbia voluto risparmiare da pene più grandi.Un cuore rosso è stato lanciato oggi pomeriggio verso il cielo insieme a palloncini bianchi dai compagni di scuola della giovane Nour, morta alcuni giorni fa per complicazioni da una patologia polmonare, come è risultato da una autopsia dalla quale si sono cercate risposte più precise rispetto a una fine così tragica e improvvisa.Oggi la dolce Nour è stata tumulata al cimitero, nello strazio profondo della sua mamma; e preghiere, pensieri, dediche le sono stati dedicati non soltanto dai suoi compagni di classe, ma anche da tanti altri studenti del liceo De Santis, in un unico ideale al braccio con cui la quattordicenne è stata salutata."Ci mancherai tanto, non ti dimenticheremo mai, ti vogliamo bene": grandi cartelloni colorati come per voler far arrivare alla propria giovane amica le parole del loro affetto.