Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un dehor: illeso il conducente

È successo in corso Vittorio Emanuele. Danni alla struttura ma nessun ferito

È successo intorno alle 3 di notte, dopo una lunga e stancante serata a lavoro. È stato proprio un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto in corso Vittorio Emanuele che ha portato un giovane tranese a perdere il controllo della sua auto e a schiantarsi contro un dehor di un'attività.La struttura cadendo ha colpito un'auto parcheggiata accanto. Danni alla struttura e alle auto ma il giovane responsabile non ha riportato ferite, tanto che non è stato necessario nemmeno l'intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.