Piazza Duomo, l’Azienda Agricola Valenziano dona un defibrillatore

Nell'immaginario collettivo l'imprenditore è interessato sempre, solo e soltanto al suo tornaconto personale. Non è sempre così. Sicuramente non è il caso dell'Azienda Agricola Valenziano che, infatti, ha deciso, qualche giorno fa, di donare alla Città di Trani un defibrillatore, ora installato in Piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale.«L'idea – ha spiegato Francesco Valenziano - non è partita da noi in realtà. Tempo fa siamo stati contattati dal Comune e da MG Comunication, la società che insieme agli OER ha presentato il progetto di installazione delle colonnine di defibrillatori. Abbiamo aderito volentieri perché ci sembrava un progetto interessante. Essendo l'azienda gestita da mio fratello ed io un operatore del Servizio Sanitario Nazionale sono sensibile su questi temi e conosco bene il funzionamento del defibrillatore. So quanto possa essere utile alla collettività. Sono altrettanto consapevole, altresì, di quanto sia importante fare una adeguata formazione. Sì, perché – ha specificato Francesco - avere il defibrillatore non basta. Bisogna saperlo utilizzare».Un gesto importante che contribuisce a rendere la Città sempre più cardioprotetta.