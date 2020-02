Pugnala al cuore il proprio compagno, un 23enne di Trani: non è in pericolo di vita

Ha tentato di ucciderlo al termine di una lite furibonda. E' accaduto alle 6 di questa mattina in un'abitazione a Carbonia, in Sardegna. Una donna di 40 anni ha tentato di uccidere il proprio compagno, un 23enne di Trani con un coltello a serramanico con una lama di otto centimetri. Il fendente ha attraversato il costato, sfiorando il cuore. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzue di Cagliari dove è stato operato ed è ora fuori pericolo.Sul posto sono poi giunti i Carabinieri che hanno subito trovato l'arma lasciata in camera da letto. La donna ha ammesso subito le sue responsabilità. La lite sarebbe stata causata per motivi di gelosia da parte di lei. E' stata quindi arrestata con l'accusa di tentato omicidio.