Raffaella Merra, segretaria politica di Azione Trani, eletta nell'Assemblea nazionale

"Partecipazione, passione, vicinanza alle reali esigenze del territorio. È con queste prerogative chegià Segretario cittadino dia Trani, è stata eletta, tra gli altri, nell'Assemblea Nazionale del partito fondato da Carlo Calenda, come rappresentante della provincia Bat. Continua il "nuovo corso" della giovane rappresentante politica tranese, che prosegue il suo personale "reset" grazie all'esperienza nel partito guidato, a livello regionale, dal Commissario. Quest'ultimo, a sua volta, ha espresso grande soddisfazione per l'alta partecipazione d'iscritti della Bat, in seno al Congresso nazionale tenutosi nei giorni scorsi e che ha visto eleggere i vari "profili" del partito, fra cui la stessa Merra. A proposito della grande partecipazione da parte della Bat nell'ambito di Azione, anche il Segretario Provincialeha tenuto a sottolineare il grande lavoro svolto sul territorio, da cui è scaturito l'ottimo risultato ottenuto nella stessa Assemblea. I neo eletti, a loro volta esprimono la loro gratitudine nei confronti di Spina per il supporto e l'esperienza che ha garantito loro in questa nuova fase storica politica della compagine guidata da Calenda"