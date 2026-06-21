Attualità
Saldi estivi 2026, in Puglia si parte il 4 luglio: sconti fino al 15 settembre
Oltre due mesi di sconti nei negozi pugliesi: occasione per consumatori e commercianti, con il turismo estivo che potrà dare ulteriore slancio agli acquisti nelle città d'arte e sul litorale.
Trani - domenica 21 giugno 2026
Conto alla rovescia per l'avvio dei saldi estivi 2026. In Puglia l'appuntamento con gli sconti di fine stagione scatterà ufficialmente sabato 4 luglio e proseguirà fino al 15 settembre, offrendo a consumatori e commercianti oltre due mesi di promozioni e occasioni di acquisto. La data è stata fissata in applicazione del Regolamento Regionale n. 14 del 29 maggio 2017, che disciplina le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie sul territorio regionale. Come previsto dalla normativa, i saldi prenderanno il via il primo sabato del mese di luglio.
Si tratta di uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell'anno, capace di richiamare nei negozi migliaia di consumatori alla ricerca di offerte su abbigliamento, calzature, accessori e articoli per il tempo libero. Per le attività commerciali, invece, rappresenta un'importante opportunità per smaltire le rimanenze stagionali e incentivare le vendite durante il periodo estivo. Anche nelle città pugliesi a forte vocazione turistica, come Trani, l'inizio dei saldi coincide con l'arrivo di numerosi visitatori e turisti, creando un'occasione aggiuntiva per il commercio locale e per le attività del centro cittadino.
Come ogni anno, le associazioni dei consumatori raccomandano di verificare sempre il prezzo originario della merce, la percentuale di sconto applicata e di conservare lo scontrino d'acquisto, ricordando che anche durante il periodo dei saldi restano valide le garanzie previste dalla legge a tutela dei clienti. L'estate dello shopping è dunque pronta a partire: dal 4 luglio al 15 settembre negozi e boutique potranno esporre le attese offerte di fine stagione, dando ufficialmente il via alla corsa agli affari dell'estate 2026. Dal link il Regolamento Regionale che disciplina la materia (REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 10 "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie")
Si tratta di uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell'anno, capace di richiamare nei negozi migliaia di consumatori alla ricerca di offerte su abbigliamento, calzature, accessori e articoli per il tempo libero. Per le attività commerciali, invece, rappresenta un'importante opportunità per smaltire le rimanenze stagionali e incentivare le vendite durante il periodo estivo. Anche nelle città pugliesi a forte vocazione turistica, come Trani, l'inizio dei saldi coincide con l'arrivo di numerosi visitatori e turisti, creando un'occasione aggiuntiva per il commercio locale e per le attività del centro cittadino.
Come ogni anno, le associazioni dei consumatori raccomandano di verificare sempre il prezzo originario della merce, la percentuale di sconto applicata e di conservare lo scontrino d'acquisto, ricordando che anche durante il periodo dei saldi restano valide le garanzie previste dalla legge a tutela dei clienti. L'estate dello shopping è dunque pronta a partire: dal 4 luglio al 15 settembre negozi e boutique potranno esporre le attese offerte di fine stagione, dando ufficialmente il via alla corsa agli affari dell'estate 2026. Dal link il Regolamento Regionale che disciplina la materia (REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 10 "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie")