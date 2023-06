AI via il 6 luglio i saldi di fine stagione in Puglia, Delli Noci : "Favoriamo il commercio di prossimità”

La Giunta regionale, a seguito della decisione approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, delibera il posticipo dei saldi estivi per il 2023, che inizieranno giovedì 6 luglio e si concluderanno il 15 settembre."Si tratta di un momento molto atteso per tutti i commercianti – ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -. Sostenere la ripresa del commercio e supportare le attività commerciali che per circa tre anni hanno vissuto le conseguenze delle restrizioni dell'emergenza pandemica è di certo un nostro obiettivo. L'invito che faccio a tutti i pugliesi è quello di favorire il commercio di prossimità, perché ciascuno di noi contribuisca a sostenere il tessuto economico locale".Le vendite promozionali, come stabilito dall'art. 5, del Regolamento regionale n. 10/2016 non sono consentite nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi. Inoltre, l'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.