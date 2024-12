San Nicolino in trasferta da San Nicola: venerdì due biografie a confronto nella Biblioteca Ricchetti a Bari

Vite, morti e miracoli di due santi uniti non solo dal nome, dal legame con la Chiesa Ortodossa e dalla acquisita "pugliesita": San Nicola il pellegrino, altrimenti detto fraternamente San Nicolino, patrono esclusivo di Trani, un fanciullo morto tra le lacrime di una intera cittadina, l'unica che l'avesse accolto nel suo pellegrinaggio irto di difficoltà; e San Nicola di Bari, il santo più celebre al mondo, il primo Santo non martire del Cristianesimo che dispensó la sua benevolenza fino a tardissima età.Sette secoli a dividerli eppure un messaggio che al giorno d'oggi può rivelarsi davvero prezioso nel vederli affiancati a esprimere il senso della comunione tra popoli, della accoglienza, della inclusione. E chissà, magari, della Pace.Venerdì 20 dicembre, nella Biblioteca Ricchetti di Bari in via Sparano, Michele Loconsole e Maurizio Di Reda, autori rispettivamente di "Storie e leggende Nicolaiane" e "Nicola il pellegrino, storie e miracoli" - entrambi pubblicati per i tipi di Progedit, per cui sarà presente l'editore Gino Dato - metteranno a confronto le vite dei due santi. Ad articolare questa analisi sarà con Di Reda e Loconsole Stefania De Toma, non semplicemente nella veste di giornalista ma anche di guida turistica che racconta i due San Nicola a visitatori da tutto il mondo, registrandone anche tra i non fedeli l'attrattiva, il fascino e la potenza.