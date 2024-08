Stasera nuovo incontro su san Nicola pellegrino con Maurizio Di Reda

Questa sera presso la Parrocchia Spirito Santo in Trani, Maurizio Di Reda presenta il suo testo "Nicola il Pellegrino. Storie e miracoli" edito da Progedit di Bari. Dialogherà con l'autore il Prof. Riccardo Losappio, direttore del mensile diocesano "In Comunione". L'ingresso è libero, alle ore 20:30. Dopo la prima presentazione ufficiale che ha avuto luogo nella sala conferenze del Polo museale alla presenza del professor Trifone Gargano, che ha curato la prefazione del libro, Sì Don Gaetano Lops e don Mimmo Gramegna e una successiva presentazione con Stefania De Toma, in riva al mare, presso il lido ANMI, si conclude questo questo breve "tour" dedicato al Pellegrino, frutto delle nuove ricerche del giovane professore di religione tranese, che tanto riscontro sta ottenendo non solo tra i devoti ma anche tra gli appassionati di storia della Città , nella quale la presenza del pellegrino greco è testimonianza di un periodo importante .