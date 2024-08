S.Magno di Trani, una questione agiografica aperta": se ne parla domani con Maurizio Di Reda

Venerdì 9 agosto alle ore 20 è in programma una serata di approfondimento sulla figura di San Magno, presso la stessa Parrocchia nel Quartiere Stadio. Nello specifico, si svolgerà una conferenza dal titolo "Magno di Trani: una questione agiografica aperta". Un titolo a tratti misterioso, probabilmente, studiato appositamente per destare curiosità e non spoilerare i dettagli. Il relatore della conferenza sarà Maurizio Di Reda, giovane insegnante di religione, già autore di due volumi su San Nicola il Pellegrino."San Magno – ha spiegato Maurizio - nato a Trani verso la fine del II secolo, è un Santo antico, un Vescovo paleocristiano. Il suo culto ha origine a Trani, ma si è diffuso anche in altre parti d'Italia. Durante la conferenza cercheremo di capire le ragioni che hanno portato alla diffusione di questo culto. San Magno è la prova di un culto paleocristiano anche in Città, il che significa che le origini del cristianesimo a Trani sono antiche, antichissime. Un dato sicuramente significativo. Ne parliamo venerdì".Gli organizzatori specificano che non si tratterà di una lezione di teologia, ma di un'iniziativa di carattere storico-divulgativo. L'evento si inserisce nel cartellone dei Festeggiamenti di San Magno che vedono l'apertura il 9 agosto e l'apice il 19 agosto con la processione solenne. L'ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata.