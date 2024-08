San Nicola il pellegrino "torna" all'Amni stasera con il libro di Maurizio di Reda

Le storie e i miracoli del patrono della Città in una nuova pubblicazione a lui dedicata

Domani 12 agosto alle ore 20:00 presso il Lido A.N.M.I., Maurizio Di Reda presenta il suo libro "Nicola il Pellegrino. Storie e miracoli" edito dalla Progedit di Bari, dedicato alla vicenda storica e ai miracoli operati nei secoli dal santo patrono di Trani. A dialogare con l'autore sarà ancora una volta Stefania De Toma, un anno dopo la presentazione del primo volume scritto da di Reda, professore di religione in Emilia Romagna, dedicato al santo.Saranno diversi i punti affrontati durante la serata: dal trattato dei miracoli alla presunta "rivalità" con la vicina Bari, dalla modernità del messaggio del "Kyrie Eleison", al dialogo intercorso con la chiesa ortodossa.Un itinerario, quello che anche domani vedrà nella tappa all'A.N.M.I. un'importante sosta, che si colloca nel cammino di conoscenza e diffusione di San Nicola il Pellegrino a distanza di novecentotrenta anni dal suo arrivo e dalla sua accoglienza nella nostra terra, l'unica ad averlo accolto con amore e riconoscenza. A una settimana dalla fine dei festeggiamenti a lui dedicati e nello stesso luogo dal quale nella suggestiva processione sul mare la statua di "Nicolino", come viene affettuosamente chiamato dal popolo tranese, è partito verso il porto e nel quale poi è ritornato per essere riposto nella sua collocazione, nella chiesa di Santa Maria di Colonna.L'ingresso è libero e la cittadinanza invitata.