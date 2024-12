Tutto pronto per la festa in piazza Quercia a Trani con Tony Hadley

Sarà presente Tony Hadley domani a Palazzo Beltrani alla conferenza stampa di presentazione del concerto organizzato a Trani per salutare il nuovo anno, e intanto fervono i preparativi per l'evento musicale che farà convergere turisti e pugliesi nella splendida Piazza Quercia, scenografico palcoscenico che si specchia nel caratteristico porto turistico. Il palco è già stato montato e si prevede il sold out. A partire dalle ore 22,30 si accenderanno i riflettori della grande festa organizzata per dare il benvenuto al 2025 e vivere emozioni uniche dove la musica diventa ponte tra passato, presente e futuro.L'evento spicca tra i "Capodanni di Puglia" per qualità e prestigio ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.