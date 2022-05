Vandali in azione: distrutte le altalene per diversamente abili in villa comunale

Vandali in azione in villa comunale nel corso della notte: distrutta questa volta l'altalena per i diversamente abili, installata nel parco giochi del giardino, la stessa area spesso soggetta ad "incursioni" teppistiche dello stesso genere. Difficile commentare un gesto ignobile come questo: la seduta dell'altalena con i relativi attacchi è stata "divelta" e lanciata sugli scogli sottostanti, naturalmente rendendo inservibile l'attrezzo ludico.E' l'ennesimo episodio di vandalismo nella villa comunale, giardino splendido affacciato sul mare, che a sera chiuse il suo cancello al pubblico. Ma i vandali purtroppo sono sempre all'opera.