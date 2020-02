Orizzonti, Oltre Sport e La Traviata per tutti: è 8 in pagella

: avevamo già evocato la ruggine in senso metaforico per le famigerate "chiavi della citta' ", vedi Mazza e Panella di martedì scorso, ma non pensavamo di doverci occupare materialmente della ruggine venuta fuori in men che non si dica, sulle ringhiere del Lungomare che porta al Monastero. E meno male, come ci ricorda il consigliere Di Palo, che non le avevano ancora pagate. Si' ma durante i lavori chi controlla? Il fantasma di Ciccillo che vendeva le cozze? (mini "luoghi della memoria").: onorevole iniziativa quella che ha previsto una raccolta fondi da devolvere alle associazioni Orizzonti e Oltre Sport che s'impegnano quotidianamente per combattere rispettivamente la povertà ed i pregiudizi inerenti la disabilità. Un gesto di solidarietà da parte di categorie di lavoratori che manifestano la propria sensibilita' nei riguardi di contesti non facili.si presenta al PD con una lettera di autocandidatura alla Regione, nella quale da una parte giustifica tale atto con l'impegno nel sociale in questi anni, in cui ha visto in faccia la sofferenza, pero' dall'altra gia' chiede di spiegarle i motivi di un eventuale rifiuto, come se gia' si aspettasse tale finale. In effetti sulla rampa di lancio del PD sarebbe già pronto Fabrizio Ferrante, ora espressione della "area Ascani" in seno al partito e gia' "posizionato", sul territorio Bat, con Mennea e Caracciolo. Per Debora, legata a sua volta a Boccia, si profilerebbe dunque una soluzione alternativa, con candidatura di "sorella Debora" in una lista civica sempre a supporto di Emiliano. Giochi aperti insomma, ma non troppo.: messa in scena a Trani presso il cinema teatro Impero,nell' ambito del progetto "Botteghe della fiducia-da Soli a Solidali Anteas Nazionale " finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e' stato uno spettacolo di grande impatto sul pubblico; andato in scena circa due settimane , ha visto grandi protagonisti la nostra cantante lirica Miriam Marcone ( voto 8 anche a lei) ed il coro intergenerazionale dell'Anteas. Musica e solidarieta' ancora una volta a braccetto.: 12 mila al mese... mmh... per un piano delle assunzioni. Un Cracco o un Cristiano Ronaldo in miniatura, nell'ambito delle consulenze, dovrebbe arrivare a questo punto. Ma non sara' un po' caro? Ed io che mi lamentavo delle consulenze a pioggia degli anni scorsi dall'ambito legale alla sicurezza. In confronto erano briciole, roba da "ragazzo, mancia!" Ecco ora una e buona, si fa per dire. Una botta in un colpo solo e non ne parliamo piu'. 36mila e sto. Anzi: e stanno ( bun).detto fatto, come da noi preannunciato, il consigliere solitario, dopo che da mesi tutti nel PD e nella coalizione avevano accettato la ricandidatura di Bottaro, seppur con qualche colichetta da parte di qualcuno per via delle indagini che lo riguardano ( Chiavi e altre ruggini), si e' presentato in riunione per chiedere perche' non si siano fatte le Primarie ( con Tommaso Laurora), chi ha deciso, per come e perche'. A meno che il consigliere solitario ( in quanto non ha trovato sponde) non decida di andare in qualche partito di cdx ( voce, non confermata, che gira), da questa parte al momento dobbiamo registrare, seppur fuori tempo massimo, che non tutti nel PD gradiscono la ricandidatura diretta di Bottaro. E dobbiamo ancora ( ri) cominciare...: e va bene che è intervenuto per difendere il suo assessore di riferimento Briguglio e l'amministrazione sulla questione della ringhiera arrugginita, ma se mi dice che la consigliera Barresi gli "crea disturbo" con un'espressione poco consona al linguaggio politico, ma piu' vicina a quello medico, mi riconduce la stessa consigliera ad un lassativo, ad un piatto di cozze crude al vibrione che porta dissenteria, disturbo, appunto, colica. O ricorda i vecchi cartelli negli autobus: vietato disturbare il conducente.: e poi c'e' lui, che continuerà a darci soddisfazioni e brividi lungo la schiena. Nemneno il tempo di approntare la sua nuova formazione pro Bottaro che in una riunione ristretta spara al Bottaro ormai rotto a tutto: "Ca ie', c' trov' nu' cand'dat (sindaco) meggh d' tu, m' n' vac'". In quei momenti oltre alla fonte preziosa che ci riferisce queste perle, vorrei avere una telecamera per riprendere la faccia di Amen deo quando gli dicono ste' cose a tre mesi dalle elezioni.