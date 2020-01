Capodanno in piazza Teatro, piazza Kolbe e partita di solidarietà: le pagelle

il calcio come momento di solidarietà per l'inclusione e la cooperazione delle famiglie e della società. Qualche giorno fa allo stadio comunale un quadrangolare tra le rappresentative calcistiche degli ordini degli avvocati, degli ingegneri e dei commercialisti, con la partecipazione della società Invictus del patron Luca Scagliarini. Gioia, impegno, sport ed un Fabrizio Ferrante portiere "para tutto", in versione Higuita, ex campione della Colombia.nonostante il forzato forfait di Uccio De Santis (auguri per una pronta guarigione dopo l'incidente) la serata ha successo con grande affluenza di pubblico e la performance della tostissima Elodie (voto 8.5) che il nostro Bottaro scruta con sguardo penetrante.la prima segnalazione partì da uno dei miei articoli , circa una piazza Kolbe disastrata. Ottima dunque la risposta dell'amministrazione, in particolare di Mimmo Briguglio subito attivatosi, che nel giro di pochi mesi trova il modo per programmare il rifacimento.con tutte le porcate che altri hanno fatto, l'intolleranza contro Maiullari e Tortosa circa il loro ingresso in coalizione con Sud al Centro, mi sembra francamente sproporzionata. Verso ben altri dovrebbero scattare i veti. Altro che contro di loro.mesi e mesi di disparità di trattamento nella sistemazione degli orari degli allenamenti con società penalizzate a fronte di altre favorite ( situazione imbarazzante da 2 secco in pagella e meritevole del biasimo di tutti i componenti della maggioranza, altro che l'intolleranza contro MaiuTo, in quanto contro i principi di rispetto di tanti nostri giovani impegnati nello sport e rispettive famiglie). Dopo le tante rimostranze e nostre segnalazioni sono stati Fabrizio Ferrante in prima battuta ed a seguire Francesca Zitoli ( voto 8 ad entrambi) a mobilitarsi ( Ferrante anche in modo molto duro da quanto ci risulta, mezzo voto in più- 8.5 ) perché si tornasse ad una regolamentazione equa e impostata dalla stessa amministrazione. Continuare così.