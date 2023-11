Il Ritorno di Raf illumina la notte di San Silvestro a Trani

Nella magica cornice del, la città si prepara a vivere un'indimenticabile notte di San Silvestro con il ritorno del celebre cantanteDopo l'entusiasmante successo dell'estate, quando ha incantato il pubblico con la presentazione del suo libro in villa comunale, Raf farà nuovamente tappa nella perla dell'Adriatico per unstraordinario durante l'La città di Trani, che già aveva ospitato l'artista durante la calda stagione estiva, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Raf e il suo repertorio iconico. L'indiscrezione della sua presenza ha scatenato una curiosità palpabile tra gli appassionati di musica e i residenti, con l'entusiasmo che cresce con l'attesa.Il Capodanno in piazza diventa così uno degli eventi clou del riccodi Trani, che verrà presentato a breve.La città si prepara a celebrare l'arrivo del nuovo anno con note indimenticabili e atmosfera festosa, grazie alla magia musicale di Raf che, dopo aver registrato il tutto esaurito in estate, promette di regalare emozioni ancora più intense e straordinarie per chiudere il 2023 con un tocco di eleganza e passione musicale.