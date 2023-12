Fervono i preparativi per il Capodanno in Piazza Quercia con il concerto di Raf

Ilè alle porte e la Città di Trani si prepara a festeggiarlo in grande stile. Fervono i preparativi per l'evento musicale che farà convergere turisti e pugliesi nella splendida, scenografico palcoscenico che si specchia nel caratteristico porto turistico. A partire dalle ore 22,30 si accenderanno i riflettoridella grande festa organizzata per dare il benvenuto al 2024.Uno spettacolo fortemente voluto dall'amministrazione comunale con una vocazione intergenerazionale. Star indiscussa della serata uno dei più apprezzati cantautori italiani,, con una produzione Kino Music.Il pubblico sarà pronto a cantare con uno dei talenti più ispirati e originali del pop italiano i brani più famosi della sua quarantennale carriera, dal successo internazionale di Self Control alle ultime novità come "80 Voglia di te", tratto dal suo ultimo concept album "La mia casa".Ad accendere la lungasarà il trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene, media partner della serata, pronto a bissare il successo dello scorso anno. A cadenzare le sei ore di spettacolo anche le coreografie interpretate da ballerine e ballerini della scuola di danza "Studio Danza di Trani. Una festa continua che introdurrà il cantautore di "Infinito" e di "Il battito animale", traghettando il pubblico fino al countdown della fine dell'anno con il dj Dario Quagliarella e le coinvolgenti voci di Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio e trascinandolo nel 2024 con il brindisi di rito del sindacodal palco, per poi continuare anche dopo il concerto di Raf a far ballare fino all'alba con le accattivanti sonorità dei dj Ninni Bellifemine e Nico De Marinis, tutto rigorosamente in diretta streaming sui canali della radio., in arte Raf, è un artista poliedrico e versatile, apprezzato da più generazioni, che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, con tantissime super hit all'attivo. È stato un anno intenso per RAF, che proprio nel 2023 ha festeggiato i 40 anni di una carriera straordinaria. Dopo il successo della tournée La Mia Casa Tour 2023 nei teatri italiani, Raf regalerà al pubblico una serata indimenticabile, ripercorrendo i suoi più grandi successi. Da "Self control" a "Gente di mare", da "Inevitabile follia" a "Infinito", Raf farà rivivere le emozioni di una musica senza tempo, che ha segnato la storia della canzone italiana.Salito alla ribalta della musica leggera italiana negli anni Ottanta, Raf è figlio del sale e del mare, patrimonio infinito di ispirazione anche in una sua canzone di successo "Gente di mare", con cui partecipò all'Eurofestival. Nato a Margherita di Savoia nel 1959, è tra i più apprezzati cantautori italiani e vanta collaborazioni con Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Edoardo Bennato, Ron, Claudio Baglioni e Alex Britti. Appassionato di musica fin da piccolo, vive per un periodo a Firenze per poi trasferirsi a Londra, dove incontra Ghigo Renzulli, futuro chitarrista del gruppo rock Litfiba, con cui fonda un gruppo. Ritornato in Italia, inizia a produrre canzoni in lingua inglese e ottiene uno straordinario successo internazionale con "Self control", scalando tutte le classifiche, per poi passare al pop romantico. Partecipa più volte al Festival di Sanremo. È co-autore, assieme a Bigazzi e Tozzi, di "Si può dare di più", brano vincitore del Festival nel 1987, interpretato dallo stesso Umberto Tozzi con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi. Le prime volte da interprete a Sanremo nel 1988 con "Inevitabile Follia" e poi nel 1989 con "Cosa resterà degli anni '80", indimenticabile manifesto di una intera generazione. I trionfi arrivano con il Festivalbar che si aggiudica per ben tre volte: nel 1989 con "Ti pretendo", nel 1993 con "Il battito animale" e nel 2001 con "Infinito". Oltre a questi grandi successi, ricordiamo anche "Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è" (1991), "Sei la più bella del mondo" (1995) e "In tutti i miei giorni" (2004). Nello stesso anno pubblica per Mondadori con Domenico Liggeri la sua autobiografia dal titolo Cosa resterà. Nel 2015 sforna il suo 13° album in studio "Sono io", anticipato dal singolo "Come una favola", presentato nello stesso anno a Sanremo. "Cherie", dal ritmo disco-funky, è la hit dell'estate 2022. Ha cantato con Guè il brano pubblicato recentemente "Ti pretendo XXX", uno dei grandi classici di fine anni '80, tornato letteralmente alla ribalta.Tanti di questi straordinari successi saranno evocati e cantati assieme al pubblico festante della notte del