Notte di Capodanno a Freetime

Una notte di Capodanno all'insegna del divertimento e della bella compagnia. Freetim, il centralissimo contemporary bar in via Bovio, ha in serbo una nottata speciale per iniziare al meglio il 2023.Il locale aprirà i battenti a partire dall'una e rimarrà aperto tutta la notte fino alla mattina: i clienti potranno brindare con un buon calice di prosecco o uno dei tanti cockail agrumati preparati dalla bravissima Stefania. E alle 3 cornetti caldi per tutti! La mattina si proseguirà con colazioni e aperitivi per tutti i gusti.Freetime vi aspetta per festeggiare la notte di Capodanno insieme: e tu che fai, non vieni?