Festività di fine anno, controlli della commissione tecnica in materia di sostanze esplodenti

Con l'approssimarsi delle festività di fine anno si è intensificata l'attività della Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti di Barletta Andria Trani, istituita in Prefettura, che si occupa di controllo, prevenzione e repressione di illeciti relativi agli articoli pirotecnici.Nei giorni scorsi, infatti, la Commissione, presieduta dalla Prefettura e composta da rappresentanti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza (limitante all'attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti), Esercito, Vigili del Fuoco, Regione Puglia (Dipartimento Bilancio, Affari Generali Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture), Servizio Spesal della Asl Bt ed Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato controlli ed ispezioni presso i depositi, le armerie e gli esercizi di minuta vendita presenti sul territorio provinciale, ai fini del riscontro delle condizioni di sicurezza e conformità dei luoghi nonchè dei prodotti alle vigenti normative."In vista delle festività di fine anno, che tradizionalmente rappresentano un momento particolarmente delicato a causa dell'incremento della domanda d'acquisto di fuochi pirotecnici, era una nostra priorità innalzare il livello di attenzione rispetto al fenomeno della commercializzazione illecita di tale materiale - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso -. Per questo abbiamo ritenuto di dare nuovo impulso all'attività della Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti che, con l'impiego di tutti gli organismi direttamente interessati, ha verificato la situazione dei depositi presenti in provincia, sempre nell'ottica di voler contemperare il necessario livello di sicurezza con le legittime aspettative della popolazione e del comparto economico interessato. I controlli effettuati, pianificati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica unitamente ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, hanno consentito in alcuni casi di intervenire preventivamente per evitare un uso irregolare di materiale pirotecnico. Aldilà dei doverosi controlli messi in campo in questi giorni - ha poi concluso il Prefetto Riflesso - è comunque fondamentale fare appello al buonsenso da parte della cittadinanza, affinchè si possa trascorrere un Capodanno di prudenza, all'insegna del divertimento ma anche del rigoroso rispetto delle regole a tutela dell'incolumità di tutti".