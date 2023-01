Gran successo per il Capodanno a Trani in piazza Quercia

8 foto Capodanno 2023 a Trani

Un gran successo il concerto di Capodanno svoltosi la notte di San Silvestro a Trani, in piazza Quercia. Un grande evento che ha avuto un ottimo riscontro di presenze, a giudicare dalla piazza completamente gremita di gente, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. In piazza Quercia, a partire dalle 22.30, si è dato via allo spettacolo durato per tutta la notte.Sul palco si sono alternati i Djs e gli animatori di Radio Selene (una prima volta a Trani), Pinuccio con uno spettacolo di satira dedicato a fatti e personaggi del 2022, Dodi Battaglia, colonna dei Pooh, già in Puglia da giorni, che con le sue chitarre e la sua voce ha infiammato la piazza con brani che hanno fatto la storia della musica italiana.Come le più grandi capitali del mondo, Trani ha salutato l'arrivo del 2023 con un grande spettacolo pirotecnico. Alle 23.59 il porto di Trani si è acceso di luci e colori con l'edizione speciale del Festival dell'arte pirotecnica. Undici minuti di spettacolo che non hanno tradito le attese. Prima e dopo, musica, balli e divertimento, scanditi dagli ospiti che hanno calcato il truck di 11 metri allestito nell'arena dei diecimila.