Palloni e materiale tecnico ai bambini bisognosi: 8 in pagella per il Roma Club Trani

Roma club Trani, voto 8: un bel gesto da sottolineare. Una visita speciale di una rappresentanza del Roma club di Trani, al Centro Educativo Antoniano presso la Madonna di Fatima. Regalati palloni e materiale tecnico sportivo ai ragazzi bisognosi che frequentano l'Istituto tenuto dai padri Rogazionisti e diretto da padre Brizio Greco.Simone Muzi , voto 10: questo nostro giovane concittadino, accortosi di una donna che si accasciava sul manto stradale della villa comunale a causa di un malore, precisamente accanto all'area giochi interveniva per soccorrerla ed una normalissima domenica mattina si è trasformata in una giornata da ricordare... a soli 13 anni si è "sentito" abbastanza "grande" da intervenire.Strade da allargare e da munire di spartitraffico, voto 0: dopo che l'ennesima tragedia si e' consumata, ancora in via Barletta, crediamo sia arrivato il momento di richiamare le Autorita' a porre uno spartitraffico ed un allargamento delle corsie di percorrenza.Renato Nitti, voto 9: auguri di buon lavoro e voto alto d'incoraggiamento per il nuovo procuratore che giunge a rapportarsi con un contesto difficile e delicato come la "piazza" tranese, gia' fin troppo sotto i riflettori negli ultimi anni.Candidati e dintorni, voto 4: tra chi e' sicuro di vincere o di avere un posto da consigliere, tra chi non riesce a farsi nominare dalla propria coalizione, tra chi subisce veti, tra chi e' sicuro della rielezione pur con una squadra ( ed un futuro) pieno d'incognite, rischiamo di vivere una campagna elettorale solo virtuale ( qualche stitico post e qualche botta e risposta con qualche audace cittadino), sorseggiando un caffe' e leggendo la rassegna stampa. Un peccato per una citta' bisognosa di ben altro vigore e capacita' di programmazione vera. Se non faranno scendere in campo l'unica in grado di duellare e , forse , battere Bottaro, ossia Mariagrazia Cinquepalmi, si rischia di vivere con uno scrupolo di coscienza lungo 5 anni.