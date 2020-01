Chiavi della città e risvolti pericolosi: un quadro da 0 in pagella

quando una realta' come questa, legata all'amore per la cultura, per il cinema e per la musica, raggiunge i 10 anni d'eta' bisogna solo festeggiare e lodare, visto il panorama circostante non proprio esaltante. Lorenzo Procacci per le rassegne e le retrospettive cinematografiche, Ilario De Marinis per la creazione di un pregevole spazio dedicato al jazz, meritano il giusto riconoscimento, non fosse altro per la grande passione che dimostrano e trascina il pubblico a cominciare dagli iscritti al circolo. Di grande impatto ed emozioni forti, la serata dedicata a Fred Buongusto con Larry Franco. Un gioiellino incastonato in una "macchina" ormai "rodata" che ricrea quella piacevole atmosfera dei salotti culturali d'un tempo.leggo le dichiarazioni di qualche giorno fa della consigliera Cinquepalmi ( voto 8) di Trani a Capo e resto sconvolto, tanto che a mio giudizio, passano in secondo piano le comiche politiche degli ultimi giorni: "nessun intervento sulla discarica a suo tempo chiusa e soprattutto falda inquinata". Solo questo basterebbe a dichiarare la tragedia di una citta'. Altro che capitale della cultura, teatro e teatrini visti in queste ore. Svegliatevi che qui va tutto in malora.raccolgo l'invito di Raimondo Lima (voto 8), unico in effetti a mettere in evidenza quelle ipotizzate "aderenze" pericolose, nell'inchiesta della Dia, inerente il filone "Chiavi della Citta'". Il consigliere notava che nessun organo di stampa aveva ripreso il fatto. In effetti e' un momento ed un "passaggio" inquietante per Trani. Tra sanita' ridimensionata, problemi ambientali, vedi sopra ed ora quest'ultimo assunto rilanciato " in solitario" da Lima, il quadro e' davvero fosco. E qui si pensa alle "stronzate".per una volta un incontro clandestino puo' avere un'accezione non del tutto negativa, visto il permanente quadro fosco di cui sopra e segnali poco incoraggianti per il futuro nel csx, vedi ingressi non graditi da destra. Pare che in un noto studio legale tranese ci sia stato appunto un incontro tra alcuni esponenti e simpatizzanti del csx, compreso qualche rappresentante istituzionale, per capire e vedere e tastare il terreno, nel caso in cui ci fosse un'alternativa a Bottaro, reo, secondo i Nostri, di snaturare la coalizione, con troppi lasciapassare di transfughi da destra, del tutto sgraditi. Il problema sarebbe stato posto direttamente al sindaco anche nella famosa chat di maggioranza. E fra il malumore di Emiliano verso una maggioranza assente alle Primarie ( l'unica a darsi da fare e' stata quella che fu "trombata", paradossalmente, ossia Debora Ciliento, voto 7 per la coerenza) e le spade di Damocle delle inchieste in corso... la navicella bottariana ondeggia paurosamente, mentre i transfughi da destra tentano di tenerla dritta.