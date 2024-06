Il Circolo Dino Risi ospita l'anteprima del South Italian Film Fest

Il Circolo Dino Risi Trani non è ancora in vacanza. Per chiudere una stagione complicata, quale modo migliore se non festeggiare con un evento speciale?Il Circolo presenterà e ospiterà l'anteprima del South Italian Film Fest, organizzato da Giuseppe Arcieri, con una serie di appuntamenti esclusivi, dedicati alla promozione di corti e film di giovani e giovanissimi talenti italiani!È una scommessa ambiziosa ma necessaria per valorizzare l'arte cinematografica nella nostra città, in cui il Circolo continua a rappresentare una forma di restanza culturale essenziale.Le iniziative del South Italian Fest si terranno al Circolo del cinema "Dino Risi" (CSC) nei giorni 28, 29 e 30 giugno.Ingresso libero.