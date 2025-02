Incontro con gli autori di “Metti, una sera e Taranto” al Circolo del Cinema Dino Risi di Trani

Venerdì 28 febbraio alle ore 18.30, presso il Circolo del Cinema Dino Risi di Trani, si terrà un incontro speciale dedicato al graphic novel Metti, una sera e Taranto. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura, della storia e della narrazione illustrata.L'incontro vedrà la partecipazione degli autori: lo sceneggiatore Elio Michelotti ed il disegnatore Giuseppe Sansone, artista pugliese originario di Trani, che rappresenta un'autentica eccellenza locale, con un talento riconosciuto nel panorama fumettistico italiano.Dialoga con loro Giuseppe del Curatolo, introduce e coordina Iolanda Peluso. Metti, una sera e Taranto offre una rilettura innovativa del mito di Falanto e della fondazione della città di Taranto, intrecciando i racconti di una gioventù affamata di storia, i ricordi degli anziani e le rocambolesche avventure di un ladro maldestro. Il graphic novel affronta diversi temi di grande attualità: il ruolo del mito nella società moderna, l'importanza della memoria storica e della valorizzazione del territorio.L'autore Elio Michelotti sottolinea: «È un libro pensato soprattutto per i più giovani, scritto e disegnato in modo che possano confrontarsi con le origini mitiche di Taranto, ma anche con una città che deve riprendere a valorizzare il suo patrimonio storico. Con i ragazzi della scuola abbiamo reinterpretato il pannello in ceramica della grande artista Silvana Galeone, che si è rivelato fonte di ispirazione per questa opera editoriale».Un graphic novel tra mito e realtàIl libro si compone di tre storie ambientate nella Città vecchia di Taranto, legate tra loro da un filo conduttore comune: il mito di Falanto, che rappresenta un punto fermo nell'identità culturale della comunità tarantina. Il mito è infatti un patrimonio collettivo, studiato, tramandato e conservato attraverso i secoli. L'opera esplora il valore del mito come chiave di lettura della realtà, contribuendo alla riscoperta e alla tutela delle radici culturali del territorio.La presentazione di Metti, una sera e Taranto si svolgerà in un luogo emblematico della cultura a Trani: il Circolo del Cinema Dino Risi. Non un semplice spazio, ma una vera e propria istituzione cittadina, custode di arte, passione e memoria collettiva. Un luogo magico, che ha accolto negli anni eventi di grande prestigio, diventando punto di riferimento per cinefili, intellettuali e amanti della cultura.La scelta di questa cornice non è casuale: il fumetto, con il suo linguaggio visivo e narrativo, condivide con il cinema il potere di raccontare storie in modo immersivo ed evocativo. Inoltre, la presentazione si collega idealmente ad una importante iniziativa culturale legata al libro, che celebra il legame tra fumetto e cinema, due arti capaci di affascinare e coinvolgere generazioni di spettatori e lettori: il concorso cinematografico nazionale Cinema mon amour!, che invita i lettori a individuare le citazioni cinematografiche presenti nel fumetto, mettendo in palio premi prestigiosi. Durata: dal 24 gennaio al 9 giugno.Meccanismo: i partecipanti devono individuare le sette citazioni cinematografiche presenti nel fumetto.Primo premio: un viaggio di tre giorni a Parigi con visita alla Cinémathèque FrançaiseSecondo premio: dieci ingressi per due persone al cinemaTerzo premio: una felpa "Spartan Polis"Regolamento e dettagli disponibili su www.muset.itSarà dunque un incontro speciale, in un luogo di eccellenza, per riscoprire il valore della narrazione e della cultura condivisa, che offrirà un'opportunità unica per dialogare con gli autori, scoprire il dietro le quinte del graphic novel e approfondire il legame tra fumetto e cinema. Un evento imperdibile per chi ama la narrazione visiva, la storia e la cultura del nostro territorio.