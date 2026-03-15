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Eventi e cultura

Riccardo Riccardi a Trani: un viaggio tra le dimore storiche della Puglia al Circolo “Dino Risi”

L'appuntamento si terrà in data odierna presso la sede del circolo in via Ciardi, 26 alle ore 18:30

Trani - domenica 15 marzo 2026 Comunicato Stampa
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia, dell'architettura e del territorio pugliese. Domenica 15 marzo 2026, alle ore 18:30, il Circolo del Cinema "Dino Risi" di Trani ospiterà lo scrittore e saggista Riccardo Riccardi per la presentazione del suo ultimo libro: "Puglia. Viaggio nelle dimore storiche", edito da Mario Adda Editore.

L'incontro vedrà l'autore dialogare con Iolanda Peluso. Al centro del dibattito, il ricco patrimonio di castelli, palazzi, masserie e dimore storiche che costituiscono l'anima profonda della regione, ma che spesso restano fuori dai circuiti turistici più noti.

Riccardo Riccardi è uno scrittore, giornalista e studioso di storia del Mezzogiorno. La sua ricerca si concentra da anni sulla ricostruzione delle dinamiche sociali ed economiche del Sud Italia, con un interesse particolare per la storia delle grandi famiglie, della borghesia agraria e delle eccellenze architettoniche del territorio.

Nelle sue opere, Riccardi fonde il rigore della ricerca d'archivio con una scrittura narrativa coinvolgente, capace di riportare in vita epoche passate. È un profondo conoscitore delle dimore storiche pugliesi — castelli, palazzi nobiliari e masserie — che considera non solo monumenti, ma veri e propri custodi dell'identità culturale e della memoria storica della regione.

"Puglia. Viaggio nelle dimore storiche" non è solo un catalogo di bellezze architettoniche, ma è un'analisi appassionata sulla necessità di preservare e valorizzare questi beni.

L'evento rappresenta un'occasione per riscoprire il volto più nobile e autentico della Puglia attraverso il racconto di chi, da anni, ne documenta le vicende storiche e le eccellenze architettoniche.

Ingresso libero.
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