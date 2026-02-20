Franco Liuzzi racconta Osvaldo Cavandoli - CIrcolo Foto Adriana Fabrizio" />
OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"

Cinema distopico e impegno civile per una serata di beneficenza per riflettere sul futuro del pianeta

Cosa faremmo se l'ultimo ulivo sulla Terra fosse l'unica bussola per la nostra sopravvivenza? Il Circolo Dino Risi vi invita a una serata evento che unisce cinema indipendente, impegno civile e un grande cuore. Proietteremo il docuarte distopico di Annamaria Di Pinto (produzione "Il Cielo di Carta"). Il film è ambientato in un 2073 apocalittico, #Olivhood racconta la disperata ricerca di salvezza legata all'ultimo ulivo, Hope. Un'opera poetica arricchita dallo sguardo dell'artista Giuseppe Miglionico.

Dopo la proiezione, daremo vita a un dialogo aperto con:
  • L'artista: Giuseppe Miglionico
  • La regista: Annamaria Di Pinto
  • La voce dei giovani: Ginevra Cerrai
  • Gli attivisti del territorio: M.G. Cinquepalmi, S. Montaruli, M.G. Cortellino, P.G. Pantaleo, M. Diviccaro e M. Di Bari.
L'evento è in collaborazione con l'Associazione Arges OdV. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un ringraziamento speciale al Dott. Enzo Falco per il prezioso supporto.

📍 Dove: Circolo Dino Risi, Trani
🗓️ Quando: Venerdì 20 Febbraio
🕗 Orario: 20:00
🎟️ Ingresso: Su prenotazione (evento di beneficenza con contributo libero) ai numeri 340 6335727 - 3479395652
