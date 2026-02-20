Associazioni
OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"
Cinema distopico e impegno civile per una serata di beneficenza per riflettere sul futuro del pianeta
Trani - venerdì 20 febbraio 2026 5.57 Comunicato Stampa
Cosa faremmo se l'ultimo ulivo sulla Terra fosse l'unica bussola per la nostra sopravvivenza? Il Circolo Dino Risi vi invita a una serata evento che unisce cinema indipendente, impegno civile e un grande cuore. Proietteremo il docuarte distopico di Annamaria Di Pinto (produzione "Il Cielo di Carta"). Il film è ambientato in un 2073 apocalittico, #Olivhood racconta la disperata ricerca di salvezza legata all'ultimo ulivo, Hope. Un'opera poetica arricchita dallo sguardo dell'artista Giuseppe Miglionico.
Dopo la proiezione, daremo vita a un dialogo aperto con:
📍 Dove: Circolo Dino Risi, Trani
🗓️ Quando: Venerdì 20 Febbraio
🕗 Orario: 20:00
🎟️ Ingresso: Su prenotazione (evento di beneficenza con contributo libero) ai numeri 340 6335727 - 3479395652
Dopo la proiezione, daremo vita a un dialogo aperto con:
- L'artista: Giuseppe Miglionico
- La regista: Annamaria Di Pinto
- La voce dei giovani: Ginevra Cerrai
- Gli attivisti del territorio: M.G. Cinquepalmi, S. Montaruli, M.G. Cortellino, P.G. Pantaleo, M. Diviccaro e M. Di Bari.
📍 Dove: Circolo Dino Risi, Trani
🗓️ Quando: Venerdì 20 Febbraio
🕗 Orario: 20:00
🎟️ Ingresso: Su prenotazione (evento di beneficenza con contributo libero) ai numeri 340 6335727 - 3479395652