OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"

L'artista: Giuseppe Miglionico

La regista: Annamaria Di Pinto

La voce dei giovani: Ginevra Cerrai

Gli attivisti del territorio: M.G. Cinquepalmi, S. Montaruli, M.G. Cortellino, P.G. Pantaleo, M. Diviccaro e M. Di Bari.

Cosa faremmo se l'ultimo ulivo sulla Terra fosse l'unica bussola per la nostra sopravvivenza? Il Circolo Dino Risi vi invita a una serata evento che unisce cinema indipendente, impegno civile e un grande cuore. Proietteremo il docuarte distopico di Annamaria Di Pinto (produzione "Il Cielo di Carta"). Il film è ambientato in un 2073 apocalittico, #Olivhood racconta la disperata ricerca di salvezza legata all'ultimo ulivo, Hope. Un'opera poetica arricchita dallo sguardo dell'artista Giuseppe Miglionico.Dopo la proiezione, daremo vita a un dialogo aperto con:L'evento è in collaborazione con l'Associazione Arges OdV. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un ringraziamento speciale al Dott. Enzo Falco per il prezioso supporto.📍 Dove: Circolo Dino Risi, Trani🗓️ Quando: Venerdì 20 Febbraio🕗 Orario: 20:00🎟️ Ingresso: Su prenotazione (evento di beneficenza con contributo libero) ai numeri 340 6335727 - 3479395652