Pierluigi Morizio al circolo Foto Adriana Fabrizio" />
Pierluigi Morizio al circolo "Dino Risi". Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani

Protagonista della serata Pierluigi Morizio, in uno spettacolo che è un viaggio nel tempo dal 1954 a oggi

Trani - sabato 7 febbraio 2026 11.55
Lo spettacolo, la televisione e la censura: un intreccio da sempre oggetto di critica, di satira e di dibattito: nella serata di ieri questi tre elementi sono diventati i protagonisti di uno spettacolo a metà strada fra la cronaca e il varietà al circolo "Dino Risi".

Lo spettacolo, dal titolo "Mio Dio no! Quando c'era il censore in censura" è stato uno spaccato dei primi anni della televisione e, in particolare, della Rai come servizio pubblico. Pierluigi Morizio, protagonista della serata, ha guidato il pubblico in un viaggio che comincia nel lontano 1954, quando viene inaugurato il nuovo servizio pubblico; le scelte dell'epoca si ripercuotono ancora ai giorni nostri, con una televisione che cambia per stare al passo con i tempi ma che non rinuncia mai alla censura.

Cambiare tutto per non cambiare niente? Forse! Morizio ripercorre i tempi in cui Andrea Camilleri – il grande Andrea Camilleri! – non fu scelto per lavorare in Rai per il suo colore politico; i tempi di Filiberto Guala, una figura controversa dell'amministrazione Rai, fervente cattolico ma finito al centro della polemica per la "Congiura dei mutandoni", legata all'allora forte censura dei costumi, soprattutto femminili.

Tuttavia, Morizio smonta questo falso mito: dietro alla censura della sessualità, vi erano sempre finalità politiche: la televisione, per fino la Rai, non ha mai avuto problemi a mostrare il corpo, e ne è un sommo esempio il caso delle gemelle Kessler, che portarono in tv un messaggio nuovo e rivoluzionario, in un dopoguerra che vedeva le donne martoriate dal dolore della perdita dei propri uomini, dalle gravidanze imposte dal fascismo e dal lavoro durante il periodo della guerra. Le gemelle Kessler parlavano attraverso la danza e dichiaravano che la donna del dopoguerra voleva vivere la propria femminilità con disinvoltura, tranquillità e gioia. Pierluigi Morizio mostra, inoltre, una Rai autoironica, consapevole della sua censura e autocensura, tanto da scherzarci sopra con degli sketch comici.

La censura, in definitiva, ha sempre riguardato la politica; ieri come oggi, la televisione è specchio di un paese. Forse è vero che la televisione è cambiata… per rimanere uguale a se stessa.
  • Circolo Dino Risi
  • dino risi
Altri contenuti a tema
Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de "La Linea" Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de "La Linea" Alle 19:00 l'incontro con Franco Liuzzi, "ambasciatore" dell'opera del grande animatore. Un viaggio tra creatività e storia della TV, dal Carosello all'arte contemporanea
“L’altro mondo" del Circolo Dino Risi Associazioni “L’altro mondo" del Circolo Dino Risi Presentazione del documentario di Lucio de Candia domenica 6 aprile alle ore 18
Incontro con gli autori di “Metti, una sera e Taranto” al Circolo del Cinema Dino Risi di Trani Incontro con gli autori di “Metti, una sera e Taranto” al Circolo del Cinema Dino Risi di Trani L'appuntamento venerdì 28 febbraio
Un viaggio nella storia del cinema con Domenico Palattella al circolo "Dino Risi" di Trani Associazioni Un viaggio nella storia del cinema con Domenico Palattella al circolo "Dino Risi" di Trani Il giovane giornalista e critico cinematografico ha presentato il suo libro “La scuola toscana nel cinema italiano. Storia di un successo collettivo” edito da Edizioni Toscana Oggi.
“DanzaèArchitettura”: il libro di Silvia Cassetta presentato al “Dino Risi” di Trani “DanzaèArchitettura”: il libro di Silvia Cassetta presentato al “Dino Risi” di Trani Come si sposano danza e architettura? Lo spiega nel suo libro Silvia Cassetta, giovane danzatrice e architetta tranese stabilitasi a Roma.
Il cinema indipendente raccoglie grandi consensi al Circolo “Dino Risi” con “L’uomo che disse no” Il cinema indipendente raccoglie grandi consensi al Circolo “Dino Risi” con “L’uomo che disse no” Al dibattito ha partecipato anche il regista Mirko Alivernini
Al Circolo Dino Risi la proiezione in prima assoluta di "L'uomo che disse di no" Al Circolo Dino Risi la proiezione in prima assoluta di "L'uomo che disse di no" All'evento partecipa il regista Mirko Alivernini
Il Circolo Dino Risi ospita l'anteprima del South Italian Film Fest Il Circolo Dino Risi ospita l'anteprima del South Italian Film Fest Le iniziative dal 28 al 30 giugno
Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
7 febbraio 2026 Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
7 febbraio 2026 Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
7 febbraio 2026 Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
7 febbraio 2026 “L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
L’APS "In Movimento " ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
7 febbraio 2026 L’APS "In Movimento" ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO "
7 febbraio 2026 Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
7 febbraio 2026 Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
6 febbraio 2026 B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.