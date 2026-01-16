Eventi e cultura
Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de "La Linea"
Alle 19:00 l'incontro con Franco Liuzzi, "ambasciatore" dell'opera del grande animatore. Un viaggio tra creatività e storia della TV, dal Carosello all'arte contemporanea
Trani - venerdì 16 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il leggendario tratto di Osvaldo Cavandoli, il papà della celebre "Linea", sarà il protagonista del prossimo appuntamento di "incontri al Circolo". Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 19:00, il Circolo del Cinema "Dino Risi" di Trani (via Andrea Ciardi, 26) ospiterà l'incontro dal titolo: "LA LINEA È LIBERA - Il valore della creatività".
A condurre il pubblico nel mondo ironico e geniale di Cavandoli sarà Franco Liuzzi, "Cavambasciatore ufficiale", che racconterà la genesi e l'impatto culturale di un personaggio che ha segnato la storia del disegno e della comunicazione in Italia e nel mondo.
L'incontro rappresenta anche una riflessione profonda sul valore della creatività come strumento di libertà e innovazione. La "Linea", con la sua essenzialità e il suo linguaggio universale, rappresenta ancora oggi infatti un esempio insuperato di sintesi creativa.
L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti - Per informazioni contattare il numero 340 6335727
