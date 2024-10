Al Circolo Dino Risi la proiezione in prima assoluta di "L'uomo che disse di no"

Sabato 26 ottobre, alle ore 18:30, presso la sede del circolo, in via Andrea Ciardi, n. 26, vi sarà la proiezione del film "L'uomo che disse di no", del regista Mirko Alivernini. L'evento, ad ingresso libero, sarà l'occasione per riflettere sullo stato dell'arte del cinema indipendente.Il film è un poliziesco che indaga sulle contraddizioni della società contemporanea.All'evento parteciperanno Mirko Alivernini (regista del film) e Massimo Vanni, attore e storico stuntman di Cinecittà, recentemente controfigura di Al Pacino in "House of Gucci" di Ridley Scott e Dustin Hoffman ne "L'uomo del labirinto" di Donato Carrisi.La presentazione del film sarà un'occasione per riflettere sul cinema indipendente italiano e sulle opportunità offerte dai nuovi media per la Settima Arte.Ingresso libero e gratuito.