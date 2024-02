Grande successo per "Pop Cort e "A spasso con il South Italy” nel Circolo Dino Risi

Grande successo tra Trani e Barletta per due eventi organizzati con maestria e passione il 27 e 28 gennaio in collaborazione con WeShort e patrocinati dalla Rete WEEC ITALIA, impegnati nel promuovere la cultura e l'arte cinematografica.Il prestigioso Circolo Dino Risi di Trani ha ospitato il primo degli eventi, registrando una partecipazione eccezionale e un sold out che ha confermato l'entusiasmo del pubblico per l'iniziativa.La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il rinomato regista Giuseppe Arcieri, il docente e scenografo Francesco Arrivo, il talentuoso direttore della fotografia Mathias Rat e l'artista poliedrica Rossella Gabriele.Il secondo appuntamento, svoltosi il 28 Gennaio al Punto Einaudi di Barletta, ha replicato il successo della serata precedente. Ancora una volta, il pubblico ha risposto numeroso, confermando l'apprezzamento per l'iniziativa "A spasso con il South Italy". Gli ospiti di questa seconda tappa includevano il regista Giuseppe Gimmi, la regista Claudia Doronzo, Mathias Rat e Rossella Gabriele.Particolarmente interessante è stato l'intervento dell'autrice delle locandine, la socia di Artinte e fotografa di Trani Sara Mancini, il 28 Gennaio al Punto Einaudi. Durante la sua partecipazione, Mancini ha affrontato il tema del ruolo del fotografo di scena sul set, fornendo uno sguardo approfondito su questo aspetto spesso sottovalutato del processo cinematografico. Inoltre, sono state presentate emozionanti foto backstage del cortometraggio "Al di là dell'ombra", diretto con maestria da Giuseppe Gimmi.Gli organizzatori ringraziano il pubblico per la calorosa partecipazione e si impegnano a continuare a proporre iniziative di alto profilo culturale.FOTO A CURA DI SARA MANCINI