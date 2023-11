È possibile non ammalarsi?” al Circolo del cinema “Dino Risi”

"L'alimentazione, elemento fondamentale per la cura del corpo e dell'anima, è al centro di un incontro, ospitato dal Circolo del Cinema "Dino Risi", domenica 19 novembre alle ore 18.30Per l'occasione sarà presentato il saggio "E' possibile non ammalarsi", scritto dal dott. Damiano Stellacci.L'autore sarà intervistato dalla dottoressa Iolanda Peluso che approfondirà l'analisi della pubblicazione.Edito dalla casa editrice Quorumitalia di Bari e giunto alla sua seconda edizione, il libro è divenuto un piccolo caso letterario per l'interessante modalità divulgativa utilizzata dall'autore nel parlare del complesso rapporto dell'uomo con il cibo.Tra gli spunti di riflessione raccolti durante le varie presentazioni del libro in Italia, spiccano quelli resi in Calabria da Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano alla Jonio, Vice Presidente della CEI: "Il libro di Damiano Stellacci è come un coltello, è funzionale, ma il coltello se ti attraversa il corpo ti fa male. Questo è un libro che ti cambia, che ti invita ad un certo momento a prendere delle decisioni nel rapporto tra te, la vita e ciò che è la vita. Il libro è come una chiave. Mi piace pensare di poter mettere una chiave nella serratura ed aprire. Questo libro è come una chiave che apre percorsi di liberazione, percorsi di guarigione. Questo è un libro che ti aiuta a guarire".Ingresso libero."