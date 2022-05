Cinerama…Estro al Circolo del Cinema “Dino Risi”

Il Circolo del Cinema "Dino Risi" prosegue la sua rassegna musicale con il concerto Cinerama…Estro, in programma con un doppio appuntamento sabato 21 maggio alle ore 21.00 e domenica 22 maggio alle ore 19.00.L'esibizione musicale sarà un omaggio inedito dedicato alle colonne sonore composte dal maestro Ennio Morricone eseguito dalla band Cinerama, il progetto musicale creato da Antonio Piccialli (pianoforte), Giambattista Ciliberti (clarinetto), Luciano Palmitessa (tromba), Giovanni Astorino (violoncello), Luca Lorusso (batteria), con la partecipazione della giovane e talentuosa cantante pugliese Francesca Lamberti.Il sodalizio artistico di Cinerama è nato grazie alla collaborazione di alcuni elementi della band con Ennio Morricone, da cui sono stati diretti a Bari in occasione di alcuni concerti del maestro.Cinerama…estro sarà un viaggio con suoni e immagini dei capolavori noti e meno noti del grande Maestro Ennio Morricone. Si passerà dal western alla commedia, dalla musica lounge e leggera alle più celebri colonne sonore in un susseguirsi di "emozioni".Un appuntamento da non perdere per continuare a sognare con le preziose note cinematografiche del Maestro Morricone.Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 340/6335727 (basta scrivere un sms-messaggio whatsapp specificando cognome, numero posti e data del concerto).