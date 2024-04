Oggi il Consiglio Comunale sulla sanità locale

Powered by

Verifica attuazione protocollo d'intesa 2016 e delibera direzione generale della Asl BT numero 871 del 22.05.2023.

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 29 aprile alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: