Felice Corraro: "Il settore calzaturiero a Trani rischia di sparire"

Nella duplice veste di imprenditore del settore calzaturiero e consigliere del Comune di Trani avanzo un accorato grido di allarme per una situazione che sta diventando drammatica.Il distretto calzaturiero del nostro territorio è in gravissime difficoltà, un importante settore produttivo rischia di scomparire completamente.Le aziende stanno registrando un crollo vertiginoso delle commesse al quale non potranno che seguire, inevitabilmente, licenziamenti e chiusure.Da molti anni questo settore versa in una crisi permanente che è gradualmente peggiorata, sia per la costante crescita delle importazioni dal mercato orientale, sia per gli effetti della pandemia mondiale. La concorrenza asiatica, l'incertezza geo-politica e l'aumento dei costi di produzione e delle materie prime sono concause che stanno determinando la deflagrazione di una crisi dalla portata devastante in termini economici e occupazionali.Negli anni la crisi incessante ha portato alla chiusura di moltissime attività produttive e le poche aziende che sono sopravvissute hanno dovuto affrontare una profonda revisione del modello imprenditoriale che ha comportato un ingente impiego di risorse economiche.Il comparto del calzaturiero ha diritto alla stessa attenzione che lo Stato e l'Europa hanno avuto nei confronti del comparto dell'automobile o dell'edilizia, per i quali sono stati introdotti dazi ed incentivi. Oggi sono indispensabili e improcrastinabili politiche atte a tutelare e rilanciare un settore vitale del nostro territorio.Non si può più aspettare, la politica deve agire tempestivamente attivando misure straordinarie, come sgravi fiscali e dazi, che possano rilanciare un ambito produttivo fondamentale anche per l'intera nazione. Vanno tutelati i tantissimi lavoratori e le loro famiglie attraverso azioni di sostegno, sia della struttura industriale di settore, sia del know-how delle sapienti maestranze artigianali, che diversamente andrebbe disperso.La gravità della situazione rende necessario un intervento rapido ed efficace e, pertanto, faccio appello ai neoeletti eurodeputati, espressione del nostro territorio, On. Antonio Decaro e On. Francesco Ventola, affinché portino le nostre istanze in Europa e attraverso il loro impegno restituiscano dignità e futuro ad un comparto produttivo spesso sottovalutato e dimenticato dalla politica.Felice CorraroImprenditore del settore calzaturiero e consigliere del Comune di Trani