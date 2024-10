Lunedì 28 ottobre torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 16 (seconda convocazione fissata per mercoledì 30 ottobre) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Mozione di dissenso sulle misure di taglio di risorse agli enti locali nella manovra di bilancio esercizio 20252) Ridefinizione composizione commissioni consiliari permanenti3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.83 del 16.10.20244) PNRR m5c2-2.1 - Riqualificazione aree dismesse Rfi nella zona retrostante la stazione ferroviaria, viabilità carrabile, pista ciclabile, percorso pedonale, prolungamento sottopasso pedonale, pubblica illuminazione. Approvazione rimodulazione progetto definitivo, conferma del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità5) Adeguamento del piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Trani al piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr)6) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1102/2024 del tribunale di Trani7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 98/2024 del Giudice di pace di Trani in favore di Mediasistemi srl.Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming: https://trani.consiglicloud.it/home.