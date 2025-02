Consiglio comunale convocato per giovedì 27 febbraio

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per giovedì 27 febbraio alle ore 16.30 in prima convocazione (seconda già fissata per lunedì 3 marzo) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Approvazione disciplinare per l'esercizio in forma congiunta del controllo societaro sulla S.T.P. S.p.A.2) Modifica al regolamento edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 23 giugno 2021. Adozione3) Modifica della perimetrazione del comparto edificatorio Cp/11- bs. ad/43 con stralcio nel comparto Cp/11.5 del P.u.g del Comune di Trani. Approvazione.4) Suddivisione del sub comparto Cp/41 sub 2 del comparto Cp/41 del P.u.g. del Comune di Trani tipizzato come zona omogenea bs. ad/30, su via Annibale Maria di Francia angolo via Puccini. Approvazione.5) Riperimetrazione del comparto edificatorio Cp/12 del P.u.g del Comune di Trani. Approvazione.6) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 309/2024 del Giudice di Pace di Barletta in favore di -omissis7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 284/2024 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 311/2024 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis