Oggi il Consiglio Comunale di Trani: ma quante novità!!!

Sarà il primo banco di prova del 2025 dell', nel pomeriggio di oggi il primo Consiglio Comunale dell'anno discuterà, tra altri, su due temi che riguarderanno più da vicino la quotidianità dei tranesi, il primo è la "Mozione finalizzata a promuovere la pedonalizzazione dell'area portuale", da Via Tiepolo all'incrocio con via Prologo, una iniziativa promossa da Legambiente e dalla associazione FIAB, che intende, tra l'altro, incentivare la c.d. mobilità attiva, la creazione di spazi sicuri per iniziative sociali, attività commerciali e nuovi centri di aggregazione e la realizzare di ambiti urbani qualificati che esaltino il valore identitario delle zone storiche e portuali.Il secondo, non da meno importante, sarà la richiesta di '"Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio", saràassessora di riferimento, a presentarlo, un provvedimento che, nel pieno rispetto dei diritti, si porrà con finalità, tra altre, legate sia al tema dellaper il prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale , e sia al tema diper contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta, al fine di permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni in materia.su temi relativiTra i nove punti in discussione, per il triennio 2025/2027, segnaliamo argomenti legati: alla approvazione del bilancio di previsione finanziario ed al programma triennale dei lavori pubblici tra cui spiccano le urgenti "Opere di protezione del litorale di Trani nel tratto compreso tra lungomare Sen. Mongelli e la II spiaggia", in sostanza le falesie che partono dalla Baia del Guccione, opere da realizzare con la massima priorità per un valore di €1,9mln.