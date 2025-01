Natale tranese, per il centrodestra tranese «mancanza totale di trasparenza sull'enorme somma utilizzata»

«Il centrodestra - si legge in una nota a firma delle segreterie politiche e consiglieri comunali di centrodestra - ha presentato in questi giorni una richiesta di accesso agli atti sulle iniziative del natale tranese, vista l'enorme somma utilizzata e la mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione.Le feste sono finite ma non le polemiche per i 500.000 euro utilizzati. La domanda a cui l'amministrazione dovrebbe rispondere è se l'ingente cifra utilizzata per organizzare "Trani le vie del natale" sia stata una SPESA fatta meramente per distribuire contributi a pioggia o un INVESTIMENTO debitamente pianificato per generare ritorni in termini turistico-economici e di immagine per la città.. SPENDERE o INVESTIRE? Questo è il vero tema su cui si dovrebbe discutere. Ma gli amministratori evitano il confronto limitandosi, tramite alcuni autorevoli esponenti, a lanciare invettive, accuse e offese, chiaro segno di nervosismo. Perciò abbiamo ritenuto necessario fare una richiesta di accesso agli atti per approfondire in modo dettagliato tutte le spese sostenute, con l'intento di fornire ai cittadini quella trasparenza che tanto manca all'amministrazione Bottaro».