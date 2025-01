Trani: convocato il Consiglio Comunale per giovedì 30 gennaio

Ilè stato convocato per giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 3 febbraio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti2) Mozione finalizzata a promuovere la pedonalizzazione dell'area portuale della Città di Trani3) Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori del Comune di Trani4) Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio5) Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025. Approvazione6) Approvazione dello schema di programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027 ed elenco annuale 20257) Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 20258) Approvazione nota di aggiornamento al Dup 2025-20279) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025-2027[tl@]