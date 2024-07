Giovedì Consiglio Comunale: primo punto all'o.d.g la proposta di cittadinanza onoraria a Julian Assange

Il Consiglio comunale della Città di Trani, convocato giovedì 18 luglio 2024 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata lunedì 22 luglio alla stessa ora), si aprirà con la decisione nata da una proposta del MoVimento 5 stelle, ossia il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista australiano Julian Paul Assange.Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, ha pubblicato migliaia di documenti segreti governativi, provocando controversie globali. Nel 2010, fu accusato di reati sessuali in Svezia, e mentre cercava di evitare l'estradizione, si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra nel 2012, dove rimase per sette anni. Nel 2019, fu arrestato dalla polizia britannica e gli Stati Uniti richiesero la sua estradizione per accuse di spionaggio e hacking. La vicenda ha suscitato dibattiti su libertà di stampa e diritti umani.Da tre settimane Julian Assange è libero: ha patteggiato con gli Usa:il fondatore di WikiLeaks si è dichiarato colpevole per il reato di cospirazione per avere diffuso 700.000 documenti secretati. Dopo la convalida, potrà tornare in Australia: è rimasto in carcere 14 anni.Gli altri argomenti all'ordine del giorno saranno:2) Presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022- 2025 ex delibera n. 363/2021 Arera. Aggiornamento 2024-20253) Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni della tassa sui rifiuti (Tari) anno 20244) Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2024/2026 e assestamento generale5) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 143/2024 del Giudice di pace di Trani in favore di -omissis- e -omissis-.