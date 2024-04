Consiglio comunale questo pomeriggio con un ordine del giorno di 16 punti

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per questo pomeriggio, lunedì 8 aprile alle ore 15 in prima convocazione (seconda fissata mercoledì 10 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Mozione presentata dai consiglieri Emanuele Cozzoli ed Andrea Ferri in merito all'aumento tassa rifiuti ai Comuni pugliesi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10550 del 6 dicembre 20232) Mozione presentata dal consigliere Vito Branà: il nuovo Codice della strada rispetti il piano nazionale per la sicurezza stradale 20303) Conferimento della cittadinanza onoraria all'Aeronautica Militare4) Consulta comunale per le pari opportunità. Nomina rappresentanti del Consiglio comunale5) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.14 del 9 febbraio 20246) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.14 del 9 febbraio 20247) Approvazione del progetto per lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme del P.T.A. di Trani, 1° stralcio RSA e obitorio. Permesso di costruire in deroga8) Revisione ed adeguamento delle tabelle parametriche contributi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché aggiornamento dell'entità del costo di costruzione9) Approvazione del "regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la eliminazione dei vincoli legali e convenzionali su immobili costruiti nell'ambito di piani per l'edilizia economica popolare"10) Modifica della perimetrazione del comparto edificatorio Cp/ 11b in Cp/11 b1 e Cp/11 b2 del PUG del Comune di Trani in area ricadente in contrada San Martino – Bs.Ad/43 "Lama delle campane"11) Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore di Vittoria Spe Srl.12) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di atto di pignoramento presso terzi e successiva ordinanza di assegnazione.13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo 548/2023 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-14) Riconoscimento debito fuori bilancio Tribunale di Roma (r.g. 38888/2023) in funzione di giudice del gravame. sentenza n. 19017/2023. Refusione spese del doppio grado di giudizio a favore di parte appellante. Creditore: omissis15) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1685/2023 del tribunale di Trani in favore di Banca Sistema Spa16) Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Bari n. 206/2020, in favore di omissis