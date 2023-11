Domani si riunisce il Consiglio comunale in un Palazzo Palmieri ammodernato

Nuove apparecchiature informatiche e nuova piattaforma di streaming per seguire dirette e rivedere le sedute

Powered by

Domani, martedì 28 novembre, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Trani nella sala consiliare di palazzo Palmieri completamente riqualificata. Nel corso delle ultime settimane sono stati ultimati i lavori di ammodernamento dell'attrezzatura informatica dell'aula consiliare al fine di consentire un più agevole svolgimento dei lavori.Il Consiglio comunale della Città di Trani potrà essere sempre seguito in streaming ma su una nuova piattaforma (il link è disponibile nel menù della home page del portale istituzionale). La piattaforma consente di seguire le sedute del Consiglio in diretta e consente la ricerca da parte dei cittadini degli interventi in modo semplice ed intuitivo utilizzando una parola chiave.