Il Consiglio comunale torna a riunirsi martedì 28

Il Consiglio comunale di Trani è convocato martedì 28 novembre 2023 alle ore 11 in prima convocazione (seconda fissata per giovedì 30 novembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari2) Correzione errore materiale deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 31 marzo 20233) Approvazione verbali sedute precedenti4) Mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri che vivono regolarmente nella città di Trani o bambini nati all'estero che abbiano concluso in Italia un ciclo scolastico5) Proposta di variante al piano particolareggiato "Piano di zona ex-lege 167/62 – Aree individuate nel contratto di quartiere Sant'Angelo - Suddivisione unità di minimo intervento umi-8" – Modifiche6) Piano comunale per il diritto allo studio. Annualità 20247) Conferimento della cittadinanza benemerita Sigillo della Città al luogotenente nocchiere di porto Luca Capasso8) Conferimento della cittadinanza benemerita Ordinamenta Maris all'associazione Università della terza età di Trani9) Approvazione piano comunale di Protezione civile10) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale 104 del 18 ottobre 202311) Variazione al bilancio di previsione 2023/202512) Modifiche ed integrazioni al regolamento del Consiglio Comunale13) Modificazione del regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare attraverso l'inserimento dell'art. 15 bis "Rateizzazione dei canoni di concessione o locazione, indennità di occupazione e oneri accessori"14) Progetto di realizzazione di un centro comunale di raccolta e di un centro del riuso, su area di proprietà del Comune di Trani, identificata nel catasto terreni al foglio 21, particella 607. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante allo strumento urbanistico del vigente PUG15) Debito fuori bilancio in favore di Amiu SpA16) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 8724/2019 del Tar Lazio in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare + altri e di Global Petroleum Limited17) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 717/2023 della Corte d'Appello di Bari in favore di -omissis-18) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 420/2023. soccombenza dell'Amministrazione. Creditore: -omissis-19) Riconoscimento debito fuori bilancio Tribunale di Trani, r.g. 2368/2023. decreto ingiuntivo 940/2023. Refusione spese della procedura monitoria. Creditore: Illuzzi Antonio Unipersonale Srl20) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1001/2023 del Tar Puglia in favore dei sigg. -omissis-, -omissis- e -omissis-21) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 375/2023 del Giudice di pace di Trani in favore di - omissis – e -omissis-22) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 421/2023 del Giudice di pace di Trani in favore di -omissis-23) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1210/2023 del Tar Puglia in favore di -omissis-24) Riconoscimento debito fuori bilancio Giudice di pace di Trani. r.g. 723/2019. sentenza 442/2023. Soccombenza dell'Amministrazione. creditore: -omissis-.