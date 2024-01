Il Consiglio comunale convocato per giovedì 25 gennaio

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 17 per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Stadio Comunale di Trani – Risposta in Consiglio Comunale a precedente interrogazione consiliare2) Richiesta di chiarimenti in merito alla determina dirigenziale Lavori Pubblici 1297 del 18 agosto 2023 "Definizione delle posizioni debitorie delle ditte Graziano Srl, Gra.M.C. Srl. e Brick srl, già Good Staff Srl, rinvenienti dalla convenzione di concessioni lotti edificatori nell'ambito del Contratto di Quartiere II - S. Angelo – Approvazione Atto di transazione"3) Interrogazioni e/o interpellanze in forma orale da presentarsi in corso di seduta (ciascun consigliere potrà prendere la parola per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 5 minuti, così come prescritto dall'art. 53, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale).La seduta sarà trasmessa in diretta streaming con accesso diretto dal sito della Città di Trani.