Convocato per oggi il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per il 30 gennaio 2024 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per l'1 febbraio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Contesto territoriale "Alberolongo", comparti Cp/9 - Cp/10 - Cp/11 - Cp/12. Variazione del Pug del Comune di Trani ai sensi dell'art. 12, co. 3-bis, lett. c), legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i., per errori materiali2) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie3) Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 ed elenco annuale 2024 – Approvazione4) Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 - Approvazione5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 20246) Approvazione nota di aggiornamento al Dup 2024-20267) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.